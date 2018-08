Burgwalde

Ein 69-jähriger Autofahrer hat auf der Autobahn 38 bei Burgwalde seinen 150 000 Euro teuren Sportwagen zu Schrott gefahren. Das 560 PS starke Fahrzeug des aus Dortmund stammenden Mannes sei am Samstag beim Überholen auf regennasser Fahrbahn ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Sportwagen schleuderte zunächst gegen einen Kleintransporter und krachte dann in die Leitplanke. Während an dem Transporter nur geringer Schaden entstand, war der Sportwagen ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Von LVZ