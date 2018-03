70-Jähriger stirbt bei frostigen Temperaturen an Haltestelle

Magdeburg. Bei eisiger Kälte ist in Magdeburg ein 70 Jahre alter Mann an einer Straßenbahnhaltestelle gestorben. Er wurde am Sonntagmorgen auf dem Boden des Wartehäuschens liegend gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann sei mit hoher Wahrscheinlichkeit erfroren. Eine Zeugin hatte ihn am Morgen gesehen und den Rettungsdienst informiert, der aber nur noch den Tod feststellen konnte.

Laut einem Polizeisprecher ist der Mann nicht obdachlos gewesen. Er habe ein Zimmer in einer Wohnung gehabt. Dort sei er am Abend zuvor auch noch gewesen. Hinweise darauf, dass er betrunken gewesen sein könnte, gebe es bislang nicht.

LVZ