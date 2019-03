Rathen

Eine 72-Jährige ist bei einem Unfall in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Gemeinsam mit ihrem 33-jährigen Sohn aus Leipzig war die Frau am Sonntag zum Wandern in das Gebiet gereist. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die 72-jährige Frau bei einer Pause am Mittag vom Plateau des Felsen Gamrig. Ihr Sohn wollte sie noch festhalten. Dabei verletzte sich der Mann an der Schulter.

Helfer versuchen vergeblich zu reanimieren

Die Seniorin stürzte etwa 30 Meter in die Tiefe und blieb regungslos am Boden liegen. Ersthelfer fanden die Frau schnell und leisteten Erste Hilfe. Hinzugerufene Retter der Bergwacht aus Bad Schandau, Pirna und Sebnitz sowie der Rettungsdienst aus Bad Schandau und ein Rettungshubschrauber aus Bautzen eilten zum Unglücksort. Sie konnten die Frau trotz Reanimation allerdings nicht mehr retten, sie verstarb noch vor Ort.

Der Unfall ereignete sich am Felsen Gamrig. Quelle: Marko Förster

Ihr Sohn kam mit Verletzungen ins Klinikum Pirna. Die Kriminalpolizei untersuchte den Unglücksort, genauere Angaben zur Ursache konnten bisher nicht gemacht werden. Der Gamrig bei Kurort Rathen gilt als beliebter Aussichtspunkt und hat kein Geländer.

Von DNN/ Marko Förster