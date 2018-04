Hohnstein. Bei einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Hohnstein (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist ein 76-Jähriger gestorben. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in der Wohnung des Mannes ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der 76-Jährige hatte noch selbst den Notruf in seinem Zimmer betätigt, die Einsatzkräfte konnten ihn aber nicht mehr retten. Die Brandursache war noch unklar. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

LVZ