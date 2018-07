Pegau/Werben

Ein 77-jähriger Mann ist am Mittwochabend im Restloch Werben bei Pegau ertrunken.

Mann geht plötzlich unter

Er war dort mit seiner Frau baden, als er plötzlich und ohne vorherige Anzeichen unterging, meldet Uwe Voigt von der Polizeidirektion in Leipzig. Sofort herbeigerufene Rettungskräfte konnten dem Rentner nicht mehr helfen, er wurde tot geborgen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.

See bei Badegästen sehr bliebt

Der Werbener See ist bei Badegästen aus Pegau, Zwenkau und Umgebung sehr beliebt. Er gilt als einer der saubersten Seen in Sachsen und soll einen Kontrast zu den Cospudener, Zwenkauer und Markkleeberger Seen darstellen.

Von Kathrin Haase