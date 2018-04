Ein 83 Jahre alter Mann ist am Montag in Chemnitz bei einem Straßenbahnunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Senior im Vormittag an einem Übergang die Gleise überquert. Dabei wurde er von einer stadtauswärts fahrenden Tram erfasst. Der Rentner erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 39-jährige Straßenbahnfahrer habe einen Schock erlitten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt.

LVZ