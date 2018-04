88-Jährige stirbt nach technischem Defekt ihres Bettmotors

Hermsdorf. Ein technischer Defekt an einem Bettmotor ist nach Polizeiangaben der Auslöser für den tödlichen Brand in einer Pension in Hermsdorf (Landkreis Bautzen). Angehörige hatten am Dienstagmorgen die Leiche einer 88-Jährigen entdeckt. „Die Frau starb an einer Rauchgasvergiftung“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei noch versucht, das Zimmer zu verlassen, die Tür aber nicht mehr erreicht. Die Flammen waren beim Eintreffen der Angehörigen bereits erloschen.

Die Pension gehört nach Polizeiangaben der Familie des Opfers. Die 88-Jährige lebte in einem der Zimmer und wurde dort gepflegt. Da ein Fremdverschulden auszuschließen ist, werden die Ermittlungen eingestellt, wie der Polizeisprecher betonte.

LVZ