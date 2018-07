Bernburg

Tragischer Todesfall in Bernburg: Ein 90 Jahre alter Mann ist am Dienstag kurz vor 2 Uhr im Fachkrankenhaus umgebracht worden. Nach Angaben der Polizei in Magdeburg ist der Patient der alterspsychiatrischen Abteilung an den Folgen stumpfer Gewalteinwirkung gestorben. Dringend tatverdächtig sei sein 88 Jahre alter Zimmerkollege, der ihn mit einem Gegenstand erschlagen haben soll.

Der Senior sei vorläufig festgenommen worden, so die Beamten. „Aufgrund seines Krankheitsbildes und einer damit einhergehenden Haftuntauglichkeit befindet er sich derzeit noch im Fachklinikum“, teilten die Ermittler weiter mit. Nach Angaben von Polizeisprecher Marco Kopitz wurden beide Männer als Patienten behandelt. Es habe sich bei der Station nicht um den ebenfalls in der Stadt befindlichen Maßregelvollzug gehandelt. Die beiden Männer durften sich auf der Station frei bewegen, so der Sprecher.

Die Polizei ermittle jetzt auch in weitere Richtungen. Weitere Details nannte Kopitz nicht. Deshalb blieb zunächst offen, ob auch die Abläufe in der Klinik untersucht werden.

Von mro