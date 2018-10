Görlitz

Die Autobahnpolizei hat einen volltrunkenen Autofahrer auf der Autobahn 4 gestoppt und damit Schlimmeres verhindert. Der 49-Jährige sei am Mittwoch in einem Autobahntunnel bei Görlitz im Schneckentempo und in Schlangenlinien in Richtung Bautzen gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Reisende hätten die Polizei verständigt.

Der Mann wurde aus dem Verkehr gezogen, eine Kontrolle ergab fast drei Promille. Dem Mann war bereits behördlich untersagt worden, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von dpa/LVZ