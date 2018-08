Großkugel

Auf der A9 in Richtung Berlin sind zwischen Großkugel und dem Schkeuditzer Kreuz am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mehrere Autos ineinander gefahren. Die Autobahn musste in dieser Richtung komplett gesperrt werden, so ein Sprecher der Polizei.

Ursache für den Unfall scheint das Manöver eines Lastwagenfahrers gewesen zu sein. Dieser übersah beim Wechsel auf die Überholspur ein Auto, das auf gleicher Höhe fuhr und in die Mittelleitplanke gedrückt wurde.

Beide Fahrzeuge blieben liegen. Daraufhin kam es zu weiteren Unfällen, bei denen fünf nachfolgende Autos kollidierten. Die sieben Fahrer und Fahrerinnen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ungefähr 27.500 Euro.

thiko