Bereits vor über zwei Wochen haben sich unbekannte Täter eine Baustelle in Grimma als Abladeort ihres ätzenden Mülls auserkoren. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter in der Zeit vom Freitag, 6. Juli, bis Montag, 9. Juli, die Ruhe auf der Baustelle am Platz der Einheit nutzten, um die Fracht illegal zu entsorgen.

Den Angaben zufolge betraten die unbekannten Täter das in Grimma-Süd befindliche Baustellengelände und stellten zwei blaue 200-Kilogramm-Fässer mit einer unbekannten ätzenden Flüssigkeit, inklusive zweier Quadratmeter Styropor, ab und verschwanden unbemerkt. Der Bauleiter informierte nicht sofort die Polizei, sondern erkundigte sich vorerst intern, ob der Müll von einer der beauftragten Firmen stammte.

Nachdem diese Prüfung negativ verlief, erstattete das Unternehmen Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die etwas über den abgeladenen Müll wissen. Sie bittet Beobachter, denen dazu in der Zeit vom 6. zum 9. Juli etwas aufgefallen ist, sich zu melden. Die Polizei hofft, dass jemand die Täter beim Abladen beobachtet hat.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 oder telefonisch unter 03437/708925100 zu melden.

