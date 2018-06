Altenburg/Meuselwitz

Aufgrund anfallender Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden in den Dienstag-Morgenstunden insgesamt zwölf Objekte in Altenburg und ein Objekt in Meuselwitz durch die Polizei durchsucht. Im Rahmen dieser geplanten Maßnahmen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sowie Betäubungsmittelutensilien fest- und sichergestellt.

Derzeit laufen die Vernehmungen mit den Beschuldigten. Über deren weiteren Verbleib entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft, teilte die Polizei gestern mit.

Von HS