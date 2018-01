Amerikanische Fliegerbombe in Pirna gefunden

Pirna. Auf einer Baustelle in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Donnerstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe amerikanischer Bauart. Sie war mit einem Zünder ausgestattet und sollte daher vor Ort entschärft werden. Die Polizei sperrte den Fundort ab. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rückten an.

Für die Entschärfung wurde am Abend ein Sicherheitsradius von rund einem Kilometer um den Fundort auf einem Feld nahe der Bundesstraße 172 im Ortsteil Sonnenstein eingerichtet. Betroffen von der Evakuierung war ein angrenzendes Gewerbegebiet. Anwohner einiger umliegender Straßen mussten ihre Wohnungen räumen.

Die Evakuierungsmaßnahmen in #Pirna #Sonnenstein dauern nach wie vor an. Der aktuelle Evakuierungsstand beträgt ca. 50 Prozent. #Fliegerbombe — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 25, 2018

Betroffen seien etwa 1800 Menschen, hieß es bei der Polizei unter Berufung auf Angaben der Stadt. Für die Menschen sei im Stadtteil Sonnenstein ein Notquartier in einer Turnhalle eingerichtet worden. Gegen 19.30 Uhr begann die Evakuierung. Die Polizei hoffte, dass sie in circa zwei Stunden abgeschlossen ist, hieß es auf Twitter.

