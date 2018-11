Moritzburg

Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist bei Moritzburg (Landkreis Meißen) von einem angetrunkenen Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde bei dem 42-jährigen Autofahrer ein Wert von fast 1,7 Promille festgestellt. Der Mann war am Dienstagabend auf der Staatsstraße S81 in Richtung Auer unterwegs, etwa 300 Meter nach dem Abzweig Friedewald fuhr er auf den Radfahrer auf. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Dabei geht es auch darum, ob der Radfahrer überhaupt auf der Staatsstraße fahren durfte.

Von LVZ