Angriff auf Polizisten in Chemnitz: Bewährungsstrafe für Thüringer

Polizeiticker Schnellverfahren - Angriff auf Polizisten in Chemnitz: Bewährungsstrafe für Thüringer Im Zusammenhang mit einer Demonstration rechter Gruppen in Chemnitz ist ein gewalttätig gewordener Mann im Schnellverfahren verurteilt worden. Der 27-Jährige aus Thüringen bekam eine Bewährungsstrafe von fünf Monaten.

Statue der Justitia in einem Gericht (Symbolbild). In Chemnitz wurde jetzt ein weiterer Mann nach den Ausschreitungen in der Stadt im Schnellverfahren verurteilt. Quelle: Peter Steffen/dpa