Torgau

Zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung zwischen Polizei und Anwohnern kam es am Dienstagabend in Torgau. Beamte hatten zunächst gegen 19.30 Uhr in der Fußgängerzone in der Altstadt einen dort haltenden Mercedes erblickt. Sie wiesen dann den Fahrer darauf hin, dass dort das Befahren nicht gestattet ist.

Doch, so berichtete die Polizei, wollten dies weder der Fahrer noch ein hinzukommender älterer Mann wahrhaben. Beide behaupteten, dass sie als Anwohner dies dürfen. Die Männer regierten gegenüber den Beamten, die ihnen alles sachlich und rechtlich darlegen wollten, äußerst aggressiv und zeigten sich uneinsichtig, so die Polizei weiter. Der jüngere Mann habe die Beamten beschimpft, sie beleidigt und mit einem Tiernamen betitelt. Danach verschwand er in einer Haustür, vor die sich der Ältere stellte und diese zuhielt.

Beamte: Lage äußerst aggressiv und angespannt

Allerdings kehrte der 28-Jährige wieder zurück, zeigte auf Verlangen auch einen Ausweis. Der Streit war damit aber nicht beendet. „Als der ältere Mann wieder hinzutrat, schrien sie herum und sagten zu den Beamten, dass sie ihnen gar nichts zu sagen hätten, sie machen können, was sie wollen“, berichtete die Polizei.

Während der Auseinandersetzungen kamen weitere Personen mit Migrationshintergrund hinzu; die Lage sei äußerst angespannt und aggressiv gewesen. Aufgrund dessen forderten die beiden Polizisten Verstärkung an.

Wenig später habe dann der 28-Jährige sogar erklärt, von einem Polizeibeamten geschlagen worden zu sein und auch hätte dieser sein Handy zerstört. Die Beschimpfungen und Beleidigungen gingen weiter, bis die Beamten sich entschlossen, die Maßnahmen zu beenden, um die angespannte Lage so zu entschärfen.

Gegen den 28-Jährigen werde nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von kasto