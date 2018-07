Regis-Breitingen

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Regis-Breitingen ist am Dienstag ein 60-jähriger Mann verletzt worden. Er hat den Angaben zufolge während Baggerarbeiten auf der Ladefläche eines Lkw gestanden, um Betonreste zusammenzuschieben.

Im Zuge der Arbeiten war er von der Baggerschaufel am Kopf getroffen und so von der Ladefläche gestoßen worden. Er stürzte daraufhin 1,50 Meter in die Tiefe und zog sich Kopfverletzungen sowie Schulterverletzungen zu, woraufhin er kurzzeitig bewusstlos war.

Zu dem Zeitpunkt waren die Bauarbeiter, die mit dem Setzen von Borden beauftragt waren, dabei den Beton mit Hilfe des Baggers abzuladen und an die Stelle zu bringen, an der dieser benötigt wurde. Der Verletzte wurde sofort ins Bornaer Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Umstände des Arbeitsunfalls werden geprüft.

