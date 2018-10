Geithain

Der Haustechniker eines Pflegeheimes in Geithain (Landkreis Leipzig) ist am Mittwoch infolge eines Arbeitsunfalls gestorben. Der 61-Jährige arbeitete gemeinsam mit seinem 57-jährigen Kollegen an der Metallbrüstung eines Balkons in der dritten Etage. Während der 57-Jährige den Balkon kurz verließ, stürzte der Haustechniker aus rund 13 Metern in die Tiefe.

Der sofort herbei gerufene Notarzt konnte nach Angaben der Polizei nur den Tod des 61-Jährigen feststellen. Die genauen Umstände des Sturzes sind noch ungeklärt. Mitarbeiter der Landesdirektion Leipzig, Abteilung Arbeitssicherheit wurden ebenso hinzugezogen wie ein Kriseninterventionsteam, das den geschockten Kollegen und die Mitarbeiter des Pflegeheims betreute.

von LVZ