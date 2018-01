Attacke auf Einsatzkräfte: Betrunkener tritt nach Sanitäter

Glauchau. Ein Rettungsassistent ist in Glauchau (Landkreis Zwickau) von einem Betrunkenen verletzt worden. Der 32-Jährige war am Freitagabend vor einem Supermarkt gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Auf die alarmierten Rettungskräfte reagierte der Mann aggressiv und trat nach einem von ihnen.

Der Rettungsassistent erlitt leichte Verletzungen. Außerdem wurde seine Brille beschädigt. Mit Polizeibegleitung wurde der Volltrunkene ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge wurden bei ihm 5,5 Promille gemessen.

LVZ