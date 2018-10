Leipzig

In Chemnitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein türkisches Restaurant von Unbekannten angegriffen und schwer beschädigt worden. Die Täter verschafften sich von außen Zutritt und legten im Inneren des Gastraumes einen Brand. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen. Ein fremdenfeindliches Motiv der Täter wird dabei nicht ausgeschlossen, hieß es. Deshalb sei auch der Staatsschutz in die Ermittlungen eingeschaltet worden, erklärte Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

Anwohner der gastronomischen Einrichtung in der Straße der Nationen seien gegen 2.20 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt. „Kurz darauf drang Rauch aus dem Lokal, Brandgeruch war wahrnehmbar. Anwohner, die zunächst nachschauten, bemerkten drei Personen vor dem Restaurant, die davonliefen, in einen Pkw stiegen und damit in stadtauswärtige Richtung verschwanden“, so Rydzik weiter.

Die Zeugen beschrieben die Täter als etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Einer der Männer sei auffallend muskulös gewesen und habe ein Basecap getragen, sagte der Behördensprecher. Der genutzte Fluchtwagen wurde als roter oder dunkelroter Kompakt-Pkw beschrieben.

Die Anwohner benachrichtigten die Feuerwehr, die den Brand im Gastraum des auf anatolische Gerichte spezialisierten Restaurants schnell unter Kontrolle bringen konnten. Es entstand trotzdem ein erheblicher Schaden für den Besitzer, erste Schätzungen gehen von mindestens 30.000 Euro aus.

Vorsorglich wurde das betroffene Mehrfamilienhaus in der Nacht evakuiert, die 17 Bewohner kamen bis zum Abschluss der Löscharbeiten in einem Bus der Chemnitzer Verkehrsbetriebe unter. Am frühen Donnerstagmorgen konnten sie dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei bittet bei der Suche nach den Tätern auch die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche die Männer in der Nacht in der Stadt oder später auf ihrer Flucht gesehen haben oder zum Anschlag weitere Angaben machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0371 / 3873448 melden.

Von Matthias Puppe