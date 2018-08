Dresden

Im Prozess um den Anschlag auf eine Dresdner Moschee 2016 hat die Verteidigung für eine deutlich geringere Strafe plädiert als die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe nicht unter Tötungsvorsatz gehandelt, er sei von einer „menschenleeren Moschee ausgegangen“, sagte Verteidiger Hansjörg Elbs am Freitag bei der Verhandlung am Dresdner Landgericht. Daher könne ihm kein versuchter Mord vorgeworfen werden. Elbs plädierte für eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als vier Jahren und sechs Monaten.

Das von der Staatsanwaltschaft für Nino K. geforderte Strafmaß von zehn Jahren und neun Monaten Freiheitsentzug halte er für „völlig überzogen“, sagte der Verteidiger. Es übersteige das „Maß der Schuld bei weitem“. Das Urteil soll am 31. August verkündet werden. Zuvor hat der Angeklagte am 24. August noch einmal Gelegenheit für ein „letztes Wort“.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Dresdner Klimaanlagenmonteur für die Attacken auf die Fatih-Camii-Moschee im Stadtteil Cotta und das Dresdner Kongresszentrum vor knapp zwei Jahren verantwortlich ist. Sie hatte ihr Plädoyer vergangene Woche gehalten. Der Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass Menschen verletzt oder gar getötet werden, hieß es. Das Motiv sei vor allem Ausländer- und Islamfeindlichkeit gewesen.

Elbs zufolge muss sich der 31-jährige mutmaßliche Täter für das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, das Herstellen und den Besitz explosionsgefährlicher Stoffe sowie für Sachbeschädigung verantworten. In seinem Plädoyer kritisierte er „Ermittlungspannen und Ungereimtheiten“ bei den Behörden. Unter anderem sei die Familie des Imams nicht ordnungsgemäß verhört worden.

Der Dresdner Nino K., der 2015 als „Pegida“-Redner aufgetreten war, steht seit Ende Januar vor Gericht. Er soll laut Anklage am 26. September 2016 um 21.48 Uhr eine Rohrbombe vor der Wohnungstür der Fatih-Camii-Moschee gelegt haben. Verletzt wurde niemand. Doch der Imam und seine Familie waren zum Zeitpunkt des Angriffs in ihrer Wohnung, die sich im Moscheegebäude befand. Kurz nach 22 Uhr detonierte ein weiterer Sprengsatz auf der Dachterrasse des Dresdner Kongresszentrums.

Dort war am 3. Oktober anlässlich des Tages der Deutschen Einheit ein Empfang des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck geplant. Die fremdenfeindlichen Angriffe wenige Tage vor den zentralen Feierlichkeiten in Dresden hatten bundesweit Entsetzen ausgelöst. Laut Anklage habe K. mit seinem Anschlag ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung setzen wollen.

Der Angeklagte hatte vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Er räumte ein, im September 2016 eine Sprengvorrichtung vor der Fatih-Camii-Moschee des türkischen Islam-Verbands Ditib in Dresden-Cotta abgestellt zu haben. Er habe jedoch niemand töten wollen. In seiner Wohnung hatten die Beamten einen weiteren intakten Brandsatz gefunden. Nino K. soll Einzeltäter gewesen sein. Er sitzt seit Dezember 2016 in Untersuchungshaft.

Die Nebenklage wirft Nino K. versuchten Mord aus rassistischen und islamfeindlichen Motiven vor. Bewusst habe er sich für seine Tat die Moschee ausgesucht. Er habe damit rechnen müssen, dass sich im Gebäude Menschen befanden. Als Anhänger der fremdenfeindlichen „Pegida“-Bewegung habe er sich in einem „rassistischen Umfeld bewegt“. Die Nebenklage vertritt die Familie des Imams, die mittlerweile nicht mehr in Dresden lebt.

Von LVZ