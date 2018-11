Leipzig

Ein Mann aus Australien hat sich am Sonntagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Sächsischen Schweiz verlaufen. Nach Angaben der Polizei verlor der 33-Jährige in einem Waldgebiet bei Ottendorf (Sebnitz) die Orientierung und wählte anschließend den Notruf. Um auf sich aufmerksam zu machen, entzündete der Wanderer auch ein Feuer im Bereich des Zeughauses.

„Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten die Rettungskräfte der Bergwacht zu dem Mann gelotst werden“, teilten die Behörden mit. Letztlich wurde der 33-Jährige im Bereich Nordwand des „Spitzen Horns“ unverletzt gefunden.

Von mpu