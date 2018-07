Thiemendorf

Ein Betrunkener hat seinen Kleinwagen nach einer Panne durch den Tunnel Königshainer Berge (Landkreis Görlitz) auf der Autobahn 4 geschoben. Mitarbeiter der Überwachungsstelle beobachteten, wie der Mann am späten Samstagabend zunächst mit dem Auto fuhr und es wenig später dann auf dem rechten Fahrstreifen vorwärts schob, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte. Beamte der Autobahnpolizei stoppten daraufhin „das dubiose Geschiebe“ kurz vor dem Tunnelausgang. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab 1,56 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Von anzi