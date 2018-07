Dresden

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 4 bei Dresden an einer Baustelle auf einen Lastwagen gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei anderen Verkehrsteilnehmern vor dem Unfall nahe der Raststätte Dresdner Tor am Donnerstag aufgefallen, weil er in Schlangenlinien gefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Beim stockenden Verkehr im Baustellenbereich habe der Fahrer dann nicht rechtzeitig gebremst und sei unter den Lkw geraten mit seinem Fahrzeug. Feuerwehrleute schnitten ihn heraus. Per Hubschrauber kam der Mann ins Krankenhaus. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Eine erste Alkoholprobe habe einen Wert von 2,42 Promille ergeben, so der Polizeisprecher.

dpa