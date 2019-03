Krostitz

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntag auf der B2 zwischen Krostitz und Pröttitz gegen einen Baum gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von LVZ mitteilte, war der Mann gegen 16 Uhr in Richtung Bad Düben unterwegs.

In einer Linkskurve verlor aus unbekannten Gründen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und raste in einen Baum. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 2200 Euro geschätzt.

thiko