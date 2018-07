Pirna

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 40-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte.

Der Zusammenstoß ereignete sich am späten Mittwochabend bei Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge).

Von LVZ