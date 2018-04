Leipzig

Bei einem Unfall auf der Wiederitzscher Landstraße ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 55-Jährige kam am Samstag gegen 13:10 Uhr auf der Querverbindung Wiedritzsch und Staatsstraße 1 aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Er wurde in ein Krankenhaus in Leipzig gebracht.

Die Verbindungsstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Am Auto entstand Totalschaden.

MS