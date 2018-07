Borna

Ein Auto ist auf der Bundesstraße 93 bei Borna gegen zwei Bäume gefahren – der Fahrer ist dabei schwer verletzt worden. Der 29-Jährige sei mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Leipzig mit. Nach dem Aufprall auf den zweiten Baum, wurde er am frühen Donnerstagmorgen aus dem Auto geschleudert. Die B93 war bis in die Morgenstunden gesperrt. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus.

Von LVZ