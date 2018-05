Dessau-Roßlau

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Dessau sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto sei gegen das Heck eines Tanklasters geprallt und habe Feuer gefangen, teilte die Autobahnpolizei mit. Beide Insassen starben, ihre Identität war bis zum frühen Nachmittag noch nicht geklärt. Das Feuer griff auch auf den Lkw über, konnte jedoch rasch gelöscht werden. Der Tanklaster sei weitgehend leer gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sein Fahrer blieb unverletzt.

Auch die Insassen eines weiteren Autos, mit dem das Unfallauto kurz zuvor kollidiert war, kamen mit dem Schrecken davon. Die A9 wurde zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Bitterfeld-Wolfen in Richtung München für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Teils war auch die Fahrtrichtung nach Berlin betroffen.

In der Folge kam es auf der Umleitungsstrecke auf einer Kreuzung zwischen der B184 und der L140 bei Raguhn am Montagmittag zu einem weiteren Unfall mit zwei verletzten Personen, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ vermeldete. Eine 43-jährige Audi-Fahrerin war gegen 11.45 Uhr auf der L140 aus Richtung Salzfurtkapelle unterwegs. An der Kreuzung missachtete sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Stoppschild und kollidierte mit dem Renault einer 60-jährigen Frau, die gerade von Wolfen in Richtung Dessau unterwegs war.

Die Renault-Fahrerin musste daraufhin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Audi-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Von dpa