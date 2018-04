Wilkau-Haßlau

Ein 76-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Wilkau-Haßlau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte sein Wagen am Freitagabend gegen eine Ampel, überschlug sich und blieb auf einem Müllplatz liegen. Der Mann wurde aus seinem demolierten Auto befreit und in die Klinik gebracht.

Von LVZ