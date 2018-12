Schkeuditz

Nach einem Unfall am Samstagmorgen auf der A14 an der Anschlusstelle Schkeuditz in Richtung Halle ist es zu Verkehrseinschränkungen gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei überschlug sich dort gegen 6 Uhr ein Auto. In der Folge flüchteten die beiden Insassen. Ob diese verletzt sind, war zum Zeitpunkt nicht bekannt. Die Polizei sucht weiter nach den Flüchtigen.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig vorbei geleitet.

Von RND/LVZonline