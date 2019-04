Leipzig/Schkeuditz

Unfall am späten Freitagabend auf der A9 nahe der Auffahrt Leipzig-West: Ein Auto überschlug sich mitten auf der Autobahn und blieb auf der Seite liegen. Doch der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt, wie ein Sprecher aus dem Einsatz- und Lagezentrum der Leipziger Polizei gegenüber LVZ.de sagte.

Zur Galerie Auf der A9 bei Leipzig-West hat sich ein Wagen überschlagen.

Der Unfall ereignete sich demnach am Freitagabend gegen 22 Uhr in Fahrtrichtung Berlin. Grund war vermutlich ein Reifenschaden. Der Sachschaden an dem Transporter beträgt laut Polizei rund 25.000 Euro Schaden. Wegen des Unfalls und der drauffolgenden Bergungsarbeiten waren zwischenzeitlich zwei Fahrstreifen gesperrt.

Von luc