Delitzsch

Schwerer Unfall mit zwei Verletzten in Delitzsch: Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in der Eilenburger Chaussee die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei in Leipzig. Die beiden Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Wieso der Fahrer die Kontrolle verlor, war zunächst unklar. Zwei weitere, am Straßenrand abgestellte Autos wurden bei dem Unfall beschädigt.

jhz