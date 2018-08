Weißenfels/Leipzig

Der Spurwechsel eines unbenannten Autofahrers hat auf der Autobahn 9 zwischen Naumburg und Weißenfels am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Kleinwagen kam in der Folge von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und überschlug sich, wie die Autobahnpolizei Weißenfels am Freitag mitteilte. Der 44-jährige Fahrer des Wagens sowie die 33 Jahre alte Beifahrerin und ein Kind wurden dabei schwer verletzt.

Ein 26-jähriger Transporterfahrer war gegen 22.25 Uhr von der mittleren auf die rechte Fahrspur gewechselt und kollidierte dort mit dem Kleinwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll zuvor soll ein Unbekannter mit seinem Pkw von links auf die Spur des Transporters gewechselt und danach weitergefahren gefahren sein.

Um einen Unfall zu vermeiden, wich der 26-Jähriger nach rechts aus und erfasste so den Kleinwagen. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 16.500 Euro.

Von nöß