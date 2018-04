Autobahnkontrollen gegen Einbrecherbanden in Sachsen und Bayern

Dresden. Die Polizei hat am Dienstag in Sachsen und Bayern im Kampf gegen Wohnungseinbrecher auf Bundesautobahnen kontrolliert. „Es ist wichtig, dass der Fahndungs- und Kontrolldruck auf die mobilen Einbrecherbanden weiter erhöht wird“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag. Mit den Kontrollen sollten Informationen zu Tatfahrzeugen und Absatzwegen gesammelt und Straftäter festgestellt werden.

Eine ähnliche Aktion hatte es bereits im Vorjahr gegeben - damals wurden rund 300 Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle in Sachsen ist 2017 mit 4071 Fällen im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 Prozent gesunken.

dpa