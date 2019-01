Taucha

Da wollte die Fahrerin nur schnell was erledigen und dann ist plötzlich das Auto weg. Laut Polizei Leipzig erging es so einer Frau in Taucha am frühen Freitagabend. Sie hatte gegen 18 Uhr ihr Fahrzeug kurzzeitig abgestellt und dabei den Autoschlüssel im Schloss steckengelassen.

Ein polizeibekannter Berliner nutzte die Gelegenheit und flüchtete kurzerhand mit dem BMW der Frau. Der sofort alarmierten Polizei gelang es jedoch, den 34-jährigen Autodieb noch an der Auffahrt zu Autobahn 14 in Taucha zu stellen und in Gewahrsam zu nehmen.

Von RND/LVZ