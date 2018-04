Autofahrer flüchtet mit 160 km/h vor Polizei

Magdeburg - . Ein Autofahrer ist in Magdeburg mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflüchtet. Beamte wollten den 35-Jährigen am Samstag kontrollieren, der daraufhin aufs Gas trat und davonraste, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rund zehn Kilometer weiter ließ der Mann sein Auto auf einem Feldweg stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach einer kurzen Verfolgung stoppten ihn die Polizisten.

Ein positiver Drogenschnelltest lieferte das Motiv für den Fluchtversuch. Zudem hatte der 35-Jährige keinen Führerschein.

Von LVZ