Kleinsaubernitz -

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Ostsachsen die Kontrolle verloren und sich mit seinem Wagen überschlagen. Der 51-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Streife hatte den Mann in der Nacht zum Mittwoch am Steuer gesehen.

Den Polizisten war bekannt, dass der 51-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und auch schon mehrfach gestoppt wurde. Der Mann gab Gas und raste laut Polizei mit bis zu Tempo 200 davon. In Kleinsaubernitz kam er von der Straße ab, rammte ein Brückengeländer und landete mit dem demolierten Auto in einem Bachbett. Der 51-Jährige sei leicht angetrunken gewesen.

Von LVZ