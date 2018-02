Autofahrerin begrüßt Polizeistreife in Oschatz bei Leipzig mit Schimpftirade

Leipzig. Nachdem sich Polizisten in Oschatz am Dienstagmorgen die Schimpftirade einer Autofahrerin anhören durften, muss sich die Frau nun wegen Beleidigung verantworten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Streife die 24-Jährige gegen 7.45 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße und hielt sie an. Sie hatte die Seitenscheiben ihres Wagens nicht vom Eis befreit.

Die Frau hielt an, lief sofort auf die Beamten zu und beschimpfte sie unter anderem als „Vögel“ und „Birnen“. Außerdem empörte sie sich, warum sich die Polizisten nicht um andere kümmerten, sondern um Leute, die arbeiten müssten. Die Polizisten forderten ihre Papiere, die sie aber nicht dabei hatte. Zudem sagte die Frau, dass ihre Identität nicht feststellbar sei, weil das Auto noch nicht umgemeldet wäre. Die Polizisten fanden trotzdem heraus, wer die 24-Jährige ist. Sie wurde wegen Beleidigung angezeigt.

