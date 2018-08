Böhlen

Eine 15-Jährige war am Mittwoch gegen 7.15 Uhr in Böhlen auf dem Weg zur Schule. Dabei wollte sie in Höhe der Hausnummer 1 die Lessingstraße überqueren. Da sie kein Fahrzeug sah, lief sie los. Plötzlich kam ein Pkw aus der Fröbelstraße angefahren. Erst bremste er ab, gab dann aber plötzlich wieder Gas und erfasste das Mädchen, es wurde dabei verletzt, informierte die Polizei.

Frau am Steuer des Unfallwagens

Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz älteren Baujahrs. Am Steuer soll eine etwa 40-jährige Frau gesessen haben. Das Auto fuhr anschließend weiter stadteinwärts, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Polizei sucht Hinweise zum Unfall

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 a in Borna zu melden, Telefon 03433/2440.

Von ie