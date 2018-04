Zwickau

Bei einem Unfall in Zwickau ist eine 75 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Mit ihrem Wagen stieß die Frau am Freitag gegen einen geparkten Kleinbus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto der 75-Jährigen habe sich daraufhin überschlagen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Wagen. Sie kam in eine Klinik

Von LVZ