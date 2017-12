Autofahrerin rast Hang an der Waldschlößchenbrücke herunter

Dresden. An der Waldschlößchenbrücke ist eine Autofahrerin am Samstagmittag versehentlich den Hang zur Elbe herunter gerast. Laut Polizei wollte die Fahrerin von Stadtauswärts kommend auf die Brücke abbiegen. Wahrscheinlich aufgrund des zu hohen Tempos bekam sie allerdings die Kurve nicht.

Stattdessen überfuhr sie zwei Verkehrsschilder, bevor das Auto den Hang hinab in Richtung Elbe rollte. Am Ende kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen. Abgesehen von einem kräftigen Schrecken überstand die Frau den Unfall unverletzt, teilten die Beamten mit.

sl