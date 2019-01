Struppen

Am frühen Mittwochnachmittag ist eine Dacia-Fahrerin auf der Bundesstraße 172 zwischen Struppen-Siedlung und Krietzschwitz verunglückt. Sie kam nach einer Doppelkurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem Feld. Der Wagen kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 55-jährige Fahrerin des Dacia Sandero wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Bis gegen 14.45 Uhr kam es wegen Rettung und Bergung auf der B 172 in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen.

Von lp