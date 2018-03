Autoteile von Lkw gestohlen - vermutlich Gas ins Führerhaus geleitet

Leipzig. Auf der Autobahn 14 in der Nähe von Leipzig haben Unbekannte auf einem Rastplatz vermutlich Gas in das Führerhaus eines Sattelzugs geleitet und damit den Fahrer außer Gefecht gesetzt. Anschließend schlitzten sie in der Nacht zum Dienstag die Plane des Aufliegers auf und stahlen hochwertige Autoteile im Wert von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer des Lastzuges litt nach dem Aufwachen an Kopfschmerzen und Übelkeit und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Um was für ein Gas es sich handelte, das vermutlich über das Lüftungssystem in das Fahrerhaus geleitet wurde, ist unbekannt.

dpa