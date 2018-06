Nobitz

Bei Bauarbeiten auf dem Betriebsgelände des Autoverwerters Copart im Industriepark am Flugplatz in Nobitz wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr Munition gefunden. „Konkret handelte es sich vermutlich um eine Flakgranate, die aber offensichtlich bereits abgefeuert war, sowie Gewehrgranaten, die noch scharf waren“, so Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). „Beides stammt aus deutscher Produktion.“

Zur Entschärfung sowie Bergung wurde der Munitionsbergungsdienst Taubert angefordert, der die Sache gegen 16 Uhr gelöst hatte. „Das ist schon der zweite Munitionsfund in dieser Woche“, berichtet Läbe. „Am Dienstag fand sich eine amerikanische Phosphorhandgranate.“ Was dabei besonders kritisch war: Der Granatkörper wurde durch die Baumaschine aufgerissen und das austretende Phosphor kam mit Sauerstoff in Verbindung und entflammte. „Glücklicherweise ist es dann kontrolliert abgebrannt, ehe auch der Zünder verpuffte“, so der Bürgermeister weiter.

Die Funde sind deswegen bemerkenswert, weil die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft zuvor die Flächen am Flugplatz großräumig nach Altmunition untersucht und für geräumt erklärt hatte. „Aber angesichts der Massen an Erde, die hier bewegt wurden, ist auch verständlich, dass solche kleinen Teile eventuell durchgerutscht sind“, sagt Läbe.

Von Jörg Wolf