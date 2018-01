Baum bohrt sich durch Linienbus – vier Schwerverletzte

Zwönitz/Leipzig. Auf winterglatter Straße ist am Mittwochnachmittag im Erzgebirge ein Linienbus schwer verunglückt. Das Fahrzeug kam nach Polizeiangaben zwischen Grünhain und Zwönitz (Erzgebirgskreis) von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Dieser durchschlug die Windschutzscheibe und bohrte sich bis zur ersten Sitzreihe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, steckte der Baum förmlich im Fahrzeug.

Der Fahrer des Busses und drei Fahrgäste wurden schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Insasse erlitt zudem leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz gegenüber LVZ.de sagte. Die Feuerwehr musste hydraulische Rettungsgeräte einsetzen, um die Schwerverletzten zu befreien.

Fahrer verlor bei Glätte die Kontrolle

Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr auf der Staatsstraße 270. Seit dem Morgen hatte es im Erzgebirge stark geschneit. Vermutlich habe der Fahrer die Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt und die Kontrolle über den Bus verloren, so der Polizeisprecher.

Die Straße musste voll gesperrt werden. Vor Ort liefen am Nachmittag die Bergungsarbeiten. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wie viele Menschen in dem Bus saßen und wie lange die Sperrung noch andauert, konnte die Polizei nicht sagen. Für die unversehrten Fahrgäste sollte ein Ersatzbus bereitgestellt werden.

Viele Unfälle – am Donnerstag wird es stürmisch

Schnee- und Eisglätte führten in ganz Sachsen am Mittwoch auf den Straßen und Autobahnen zu zahlreichen Unfällen. Besonders betroffen waren die oberen Lagen der Mittelgebirge, wie die Polizeidirektionen in Chemnitz und Zwickau mitteilten. Hauptsächlich habe es sich um Blechschäden gehandelt. Behinderungen gab es zudem wegen liegengebliebener Lastwagen, die ohne Winterreifen unterwegs waren, so auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West in Richtung Hof.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig waren in der Nacht zum Mittwoch in den oberen Lagen von Erzgebirge und Vogtland etwa fünf bis acht Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Niederschläge hatten sich jedoch im Laufe des Tages abgeschwächt. Am Donnerstag sei bis in die tieferen Lagen mit starken Stürmen bis in das Tiefland zu rechnen, warnte der DWD. (mit dpa)

Von Robert Nößler