Dresden.

Polizisten haben im Landkreis Meißen eine Gruppe illegal nach Sachsen gebrachter Menschen gefasst. Zunächst seien die Beamten am Dienstagabend in einem Gewerbegebiet bei Radeburg auf sechs Männer ohne Ausweise aufmerksam geworden, teilte die Bundespolizei in Dresden am Mittwoch mit. Bei weiteren Suchmaßnahmen mithilfe eines Hubschraubers und einer Wärmebildkamera seien weitere Flüchtlinge entdeckt worden. Unter den insgesamt 23 Menschen waren den Angaben zufolge vier Frauen und fünf Kinder.

Nach Polizeiangaben sagten die Menschen irakischer Herkunft, sie würden Schutz suchen. Sie kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden. Wie genau die Gruppe nach Sachsen gebracht wurde, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittler vermuten, dass die Menschen auf der Ladefläche eines Lastwagens transportiert worden sind. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug und den Schleusern.

Von jhz