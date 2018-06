Torgau

Ein zwölf Jahre alter Junge wurde in Torgau am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war das Kind mit seinem Fahrrad unterwegs und wollte an einer Fußgängerampel die Straße überqueren – die Fußgängerampel habe allerdings Rot angezeigt. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin erfasste daraufhin mit ihrem Fahrzeug den Jungen.

Das Kind, das auch keinen Fahrradhelm trug, wurde auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und stürzte dann auf die Straße. Mit schweren Verletzungen musste der Zwölfjährige in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand aber nicht. Auf der Bundesstraße 87 bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Von LVZ