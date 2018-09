Chemnitz.

Der 22-jährige Yousif A., der seit drei Wochen in Haft sitzt, weil er im Verdacht steht, Daniel H. in Chemnitz getötet zu haben, kommt nach Angaben seines Anwalts gegenüber NDR und SZ auf freien Fuß. Das habe eine Haftprüfung am Dienstag ergeben. Die Staatsanwaltschaft und der Verteidiger wollen am Nachmittag weitere Details veröffentlichen. Sie haben für 15 und 15.30 Uhr zu zwei getrennten Pressekonferenzen eingeladen.

Dagegen bleibt der 23 Jahre alte Alaa S. aus Syrien wohl weiter hinter Gittern. Ein dritter Tatbeteiligter wird derzeit per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Verteidiger Ulrich Dost-Roxin erklärte: "Im Rechtssataat dürfen Unschuldige nicht verfolgt werden, dieser Grundsatz ist weder politisch noch auf andere Weise zu relativieren, und er gilt auch in einer aufgeheizten gesellschaftlichen Situation." Der Rechtsanwalt aus Berlin geht mit den Ermittlern hart ins Gericht.

Yousif A. sei am 26. August etwa anderthalb Kilometer vom Tatort entfernt kurze Zeit nach dem tödlichen Vorfall festgenommen worden. Er habe gegenüber der Polizei eine Tatbeteiligung bestritten. "Als der Staatsanwalt einen Tag nach der Festnahme einen Haftbefehlsantrag fertigte, hatte er gegen Yousif A. nichts in der Hand. Dass er einer der Mittäter gewesen sein könnte, die Daniel H. niederstachen, war ein Phantasiegebilde der Staatsanwaltschaft", betonte Dost-Roxin.

Kein Zeuge habe seinen Mandanten der Tatbeteiligung bezichtigt oder auf Lichtbildern identifiziert. "Die Polizei fand ein Messer mit Blutanhaftungen der Opfer. Aber Fingerabdrücke meines Mandanten befanden sich daran nicht", berichtete der Verteidiger. Die im Haftbefehlsantrag vom Staatsanwalt benannten Beweise seien Fake-Beweise. "Sie enthielten alles mögliche, aber eben nicht die geringsten Hinweise auf eine Mittäterschaft", so Dost-Roxin.

mro