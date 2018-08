Magdeburg

Ein 46-Jähriger Autofahrer ist im Magdeburger Ortsteil Beyendorf betrunken mit seinem 3-jährigen Sohn durch die Stadt gefahren und hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Atemalkoholwert des 46-Jährigen hat bei 1,44 Promille gelegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In einer Kurve war der Mann in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 80-Jährigen zusammengestoßen. Der Senior und seine 74-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der 46-Jährige und sein kleiner Sohn blieben unverletzt. Das Kind wurde aber vorsorglich in einer Klinik untersucht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von LVZ